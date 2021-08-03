«حقوق الإنسان»: 366 زيارة لدور الإيواء والتنسيق لمعالجة ملفات 194 حالة

الرياض - محمد عبدالله - ذكرت هيئة حقوق الإنسان، أنها نفذت ٣٦٦ زيارة لدور الإيواء في كافة مناطق المملكة خلال العام الماضي (٢٠٢٠م). كما نسقت مع الجهات المختصة لمعالجة 194 حالة ذات صلة باختصاصاتها في حماية حقوق الإنسان في مختلف المناطق.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنها الزيارات شملت عددا من المؤسسات الاجتماعية المعنية بإيواء النساء والأطفال والأيتام وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى جهات صحية، ومؤسسات تعليمية، وعدد من أماكن الإيواء المخصصة لسكن العمالة.

وأوضحت أنها استهدفت من خلال هذه الزيارات الوقوف على أوضاع نزلاء هذه الدور، و التحديات المتصلة بذلك لمعالجتها بالاشتراك مع الجهات المختصة، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى المستفيدين والعاملين بهذه الدور، وتنمية الوعي بها.

وتصدرت الحالات المتعلقة موضوعاتها بالعدالة الجنائية الترتيب إذ بلغت 60 حالة، تلتها الحماية من العنف بعدد 26 حالة، ثم الصحة ب 23 حالة، والرعاية الاجتماعية 22 حالة، والحماية من الاتجار بالأشخاص 11 حالة، والعمل 8 حالات، والهوية والجنسية 7 حالات، والتعليم 5 حالات، فيما بلغت الحالات الأخرى 32 حالة.

وأضاف هيئة حقوق الإنسان، أنها حضرت خلال العام ذاته 250 جلسة محاكمة قضائية، وأطلعت على توافر الحقوق والضمانات المقررة المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.

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