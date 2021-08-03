«كيمارك»: فايزر وأسترازينكا فعالان في مواجهة متحور «كورونا» دلتا

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك)، إثبات دراسة سريرية لفاعلية لقاحي فايزر وأسترازينكا في مواجهة فيروس كورونا المتحور (دلتا).

وذكرت كيمارك –عبر تويتر- أن دراسة سريرية أكدت فاعلية لقاحات فايزر واسترازينكا ضد فيروس كورونا المتحور والمعروف بـ(دلتا). وبالرغم من تدنٍ بسيط في الفاعلية ضد المتحور إلا أن الدراسة تؤكد وجوب أخذ الجرعتين للحماية ضد (كورونا – دلتا) بنسبة ٨٨% للقاح فايزر ونسبة ٦٧% للقاح أسترازينكا.

من جهة أخرى، أشار مركز كيمارك إلى أنه باستخدام الذكاء الاصطناعي وتجربته على 1508 مرضى، استطاع علماء (كيمارك) التنبؤ المبكر وبدقة 81٪ باحتياج مرضى كورونا لأجهزة التنفس الاصطناعي من خلال بيانات الأشعة السينية والمعلومات الإكلينيكية ونتائج اختبار الدم.

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