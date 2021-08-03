«الفلك الدولي»: رأس السنة الهجرية.. الثلاثاء القادم

الرياض - محمد عبدالله - توقع مركز الفلك الدولي، استحالة رؤية هلال المحرم للعام الهجري الجديد يوم الأحد القادم، متوقعا أن تكون رأس السنة الهجرية يوم الثلاثاء القادم.

وذكر مركز الفلك -عبر تويتر- أن معظم الدول ستتحرى هلال شهر محرم لعام 1443 هجرية يوم الأحد القادم (08 أغسطس)، ورؤية الهلال يومها مستحيلة من شرق العالم الإسلامي، وغير ممكنة من باقي أجزائه.

وأضاف أنه من المتوقع ألا توجد إمكانية لرؤية الهلال يوم الأحد من أي مكان في العالم الإسلامي لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب، وبالتالي ستكون رأس السنة الهجرية يوم الثلاثاء القادم (10 أغسطس) في غالبية الدول.

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