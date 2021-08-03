«سباهي»: رأي المرضى جزء أساسي في تقييم المنشآت الصحية بدءًا من العام القادم

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، أنه بدءًا من العام القادم سيكون رأي المرضى جزء من تقييم المنشآت الصحية.

وقال (سباهي) في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه «ابتداءً من العام المقبل 2022م، سيكون رأي المرضى والعاملين في فئة المستشفيات جزءاً أساسياً من تقييم (سباهي) للمنشأة الصحية».

من جهة أخرى، قال مدير عام المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) د.سالم الوهابي: لقناة العربية، إننا «نعمل على تحقيق تنافسية كبيرة للنظام الصحي السعودي، وأن تكون السعودية منطقة جاذبة للسياحة الطبية».

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