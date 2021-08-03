السديس: القيادة قدمت دعمًا غير محدود لتطوير الخدمات بالحرمين

الرياض - محمد عبدالله - أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، في تطوير منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، والتي ساهمت في تمكين قاصدو بيت الله الحرام والمسجد النبوي من أداء نسكهم وشعائرهم بيسر وسهولة.

وأكد السديس (وفقا لموقع الرئاسة الإلكتروني) اهتمام القيادة الرشيدة برؤية المملكة 2030، وما لها من الأثر الكبير في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والإنجازات التي تحققت والنجاحات المتتالية في الحرمين الشريفين، والتي كان من آخرها نجاح موسم الحج للعام الحالي 1442هـ.

وأشار إلى السعي لنقلة نوعية وتطويرية في خدمة الحرمين الشريفين، وبذل المزيد من الجهود في العمل والتنفيذ والجد والشغف، لمواكبة الرؤى التي رسمتها هذه البلاد المباركة لغدٍ مشرق، حاثا جميع منسوبي الرئاسة على تقديم كل ما لديهم من إمكانيات تساهم في نجاح هذه الخطط.

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