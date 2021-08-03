الأمن السيبراني: تحذير أمني عالي الخطورة بشأن تحديث Chrome

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بخصوص تحديث في متصفح Google Chrome.

وأوضح المركز أن شركة Google أصدرت تحديثًا لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows وMac وLinux، مشيرًا إلى أن التهديدات تتمثل بتمكين المهاجم من استغلال الثغرات من خلال تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت.

توصية من المركز

وفيما يخص الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 92.0.4515.131، حيث أصدرت Google توضيحًا للتحديث اللازم عبر الرابط التالي: https://chromereleases.googleblog.com/، موضحًا أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.

وأفاد المركز بأن طريقة التحديث تتمثل فيما يلي: افتح Chrome، ثم في أعلى يسار الشاشة انقر على المزيد > مساعدة > معلومات عن Google Chrome، موضحًا أن رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة Google Chrome، ثم سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي، ثم النقر على إعادة التشغيل.



شارك الخبر