السيف: عزوف المشاهدين عن بعض المنصات زاد المنافسة بين 3 تطبيقات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الخبير التقني فيصل السيف عزوف المشاهدين عن بعض منصات السوشيال ميديا زاد المنافسة بين سناب شات وتيك توك وانستغرام.

منافسة شرسة

وأوضح السيف، لـ “برنامج اليوم” على قناة “الإخبارية”، أن تطبيق تيك توك بدأ في الاستحواذ على المشاهدين بسبب قلة حجم المقاطع حيث تستغرق ثواني معدودة، رغم التحفظ على بعض المحتوى، إلا أنها نجحت في استقطاب المشاهدين، بمقاطع وأسلوب ومحتوى يناسب تطلعات ووقت الجمهور.

صناعة المحتوى

وأيضا منصة سناب شات وفكرة دعم صناع المحتوى بالمكافآت كان لها دور كبير أيضًا في استقطاب المستخدمين، وتبقى المنافسة بين تطبيقات التواصل في الاستحواذ على المستخدمين بابتكار أساليب ورؤى جديدة مبتكرة.



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