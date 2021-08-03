الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

رسميًا.. خامنئي ينصّب إبراهيم رئيسي رئيسًا جديدًا لإيران

متابعات الخليج 365 - متابعة

تولى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، رئاسة إيران رسميًا بعد مصادقة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية.

وانطلقت صباح اليوم مراسم التنصيب بحضور خامنئي، والرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، في مراسم بثها التلفزيون الرسمي بشكل مباشر.

وتلا مدير مكتب المرشد نص مرسوم “حكم رئاسة الجمهورية”، وجاء فيه “بناءً على خيار الشعب، أنصّب الرجل الحكيم السيد إبراهيم رئيسي رئيسًا للجمهورية الإيرانية”.

أزمة اقتصادية وتجاذب مع الغرب

وينصّب إبراهيم رئيسي رسميًا رئيسًا للجمهورية في إيران، في مهمة يواجه منذ مطلعها تحديات أزمة اقتصادية وتجاذبًا مع الغرب لا سيما بشأن العقوبات الأميركية والمباحثات النووية.

وسيخلف رئيسي، حسن روحاني الذي شغل ولايتين متتاليتين في منصب الرئاسة (اعتبارًا من 2013)، وشهد عهده سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كانت أبرز محطاتها إبرام اتفاق فيينا 2015 بشأن البرنامج النووي مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا، وألمانيا).

ويتولى رئيسي المنصب لمدة أربع سنوات في ظل مطالباتٍ أممية بالتحقيق في دوره، وعلاقته بما يعرف باسم مجزرة عام 1988، والتي أعدم فيها آلاف السجناء السياسيين.

وينصّب رئيسي خلال مراسم يصادق فيها المرشد الأعلى علي خامنئي على “حكم رئاسة الجمهورية” وفوز الرئيس السابق للسلطة القضائية بانتخابات يونيو التي شهدت نسبة مشاركة كانت الأدنى في اقتراع رئاسي منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979.

وتقام المراسم في مجمع الهيئات المرتبطة بمكتب المرشد وسط طهران اعتبارًا من الساعة 10:30 صباحًا (06:30 غرينتش)، وفق وسائل الإعلام الإيرانية.



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