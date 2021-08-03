ارتفاع أسعار الذهب في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

صعدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 في المملكة العربية السعودية نحو 218.59 ريال أي ما يعادل (58.29 دولار).

الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 191.26 ريال أي ما يعادل تقريبًا نحو (51 دولارًا).

كما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 163.94 ريال أي ما يعادل تقريبًا (43.72 دولار).

كما سجل جرام الذهب عيار 14 في المملكة 127.51 ريال أي ما يعادل نحو (34 دولارًا).

الذهب وسعر الدولار

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء مع استقرار الدولار في ظل انتظار بيانات الوظائف الأمريكية، وعلى الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس “كوفيد-19”.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.6% أو 10.4 دولار إلى 1811.8 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:41 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما تراجع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.24% عند 1809.14 دولار.

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