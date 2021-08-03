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35 #وظيفة شاغرة للجنسين بفروع طيران أديل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

35 #وظيفة شاغرة للجنسين بفروع طيران أديل

للعمل بفروع الشركة في الرياض وجدة

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (35) وظيفة شاغرة للجنسين، على مسمى “مضيف جوي/ مقصورة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

شروط وظائف شركة طيران أديل:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات من حمَلة شهادة الثانوية العامة فأعلى، ويفضل وجود خبرات سابقة.

طريقة التقديم على وظائف شركة طيران أديل:

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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