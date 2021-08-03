، ضمن مبادراتها الإنسانية.. "جمعية ألزهايمر" تطلق مشروع "نرشدهم لنؤهلهم" ،

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تمكنت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، من تحقيق إنجازات عديدة ولافتة، منذ تأسيسها؛ حيث ارتكزت على عدة محاور ومبادرات إنسانية، بجانب الحملات والبرامج والمشاريع التوعية الصحية والتثقيفية والاجتماعية، والتي هدفت جميعها إلى مساعدة مرضى ألزهايمر وأسرهم، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وأطلقت الجمعية مشروعها «نرشدهم لنؤهلهم»، وهو عبارة عن برنامج تأهيلي إرشادي معرفي سلوكي مكثف، يهدف إلى تحسين بعض استراتيجيات المواجهة، وأثره في خفض الضغوط النفسية لدى مقدمي الرعاية، والذي يأتي تعزيزًا لدورها التوعوي والإرشادي.
وسيقام المشروع لمدة 4 أسابيع متتالية، ابتداءً من اليوم الثلاثاء تاريخ 24/ 12/ 1442هـ الموافق 3/ 8/ 2021م، بمعدل جلستين أسبوعيًّا من خلال جلسات بمبادرة وتعاون من أخصائية علم النفس الإرشادي عبير محمد الكعيد، وبين مقدمي الرعاية عن طريق برنامج زوم للتسجيل.
ولمزيد من الاستفسارات، يمكنكم التواصل عبر الهاتف (0114100112/0112143838)، أو من خلال الموقع الإلكتروني alz.org.sa وعلى مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer.
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 11:34 AM
برنامج تأهيلي إرشادي معرفي لخفض الضغوط النفسية لدى مقدمي الرعايةضمن مبادراتها الإنسانية.. "جمعية ألزهايمر" تطلق مشروع "نرشدهم لنؤهلهم"
تمكنت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، من تحقيق إنجازات عديدة ولافتة، منذ تأسيسها؛ حيث ارتكزت على عدة محاور ومبادرات إنسانية، بجانب الحملات والبرامج والمشاريع التوعية الصحية والتثقيفية والاجتماعية، والتي هدفت جميعها إلى مساعدة مرضى ألزهايمر وأسرهم، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وأطلقت الجمعية مشروعها «نرشدهم لنؤهلهم»، وهو عبارة عن برنامج تأهيلي إرشادي معرفي سلوكي مكثف، يهدف إلى تحسين بعض استراتيجيات المواجهة، وأثره في خفض الضغوط النفسية لدى مقدمي الرعاية، والذي يأتي تعزيزًا لدورها التوعوي والإرشادي.
وسيقام المشروع لمدة 4 أسابيع متتالية، ابتداءً من اليوم الثلاثاء تاريخ 24/ 12/ 1442هـ الموافق 3/ 8/ 2021م، بمعدل جلستين أسبوعيًّا من خلال جلسات بمبادرة وتعاون من أخصائية علم النفس الإرشادي عبير محمد الكعيد، وبين مقدمي الرعاية عن طريق برنامج زوم للتسجيل.
ولمزيد من الاستفسارات، يمكنكم التواصل عبر الهاتف (0114100112/0112143838)، أو من خلال الموقع الإلكتروني alz.org.sa وعلى مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer.
، ضمن مبادراتها الإنسانية.. "جمعية ألزهايمر" تطلق مشروع "نرشدهم لنؤهلهم" ،
المصدر : الخليج 365
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