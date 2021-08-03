، بعد فوزه بانتخابات يونيو الماضي.. "خامنئي" ينصب "رئيسي" رئيساً جديداً لإيران ،

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أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، تنصيب إبراهيم رئيسي رئيساً جديداً للبلاد، بعد فوزه بانتخابات أُجريت في يونيو الماضي، في مراسم بثّها التلفزيون الرسمي مباشرة.
وتلا مدير مكتب المرشد نص مرسوم "حكم رئاسة الجمهورية"، وجاء فيه: "بناءً على خيار الشعب، أنصب الرجل الحكيم السيد إبراهيم رئيسي رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وقال رئيسي؛ إنه سيعمل على رفع العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده، لكنه شدّد على أن تحسين الظروف الاقتصادية للبلاد لن يكون رهن "إرادة الأجانب".
وأضاف بعد تنصيبه وفق "سكاي نيوز عربية": "نحن نسعى بالطبع إلى رفع الحظر (العقوبات) الجائر، لكننا لن نربط ظروف حياة الأمة بإرادة الأجانب".
وأوضح الرئيس الجديد أنه سيسعى لتحسين الاقتصاد الذي قوضته العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد منذ 2018، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في 2015 مع 6 قوى عالمية.
بعد فوزه بانتخابات يونيو الماضي.. "خامنئي" ينصب "رئيسي" رئيساً جديداً لإيرانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-03
أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، تنصيب إبراهيم رئيسي رئيساً جديداً للبلاد، بعد فوزه بانتخابات أُجريت في يونيو الماضي، في مراسم بثّها التلفزيون الرسمي مباشرة.
وتلا مدير مكتب المرشد نص مرسوم "حكم رئاسة الجمهورية"، وجاء فيه: "بناءً على خيار الشعب، أنصب الرجل الحكيم السيد إبراهيم رئيسي رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وقال رئيسي؛ إنه سيعمل على رفع العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده، لكنه شدّد على أن تحسين الظروف الاقتصادية للبلاد لن يكون رهن "إرادة الأجانب".
وأضاف بعد تنصيبه وفق "سكاي نيوز عربية": "نحن نسعى بالطبع إلى رفع الحظر (العقوبات) الجائر، لكننا لن نربط ظروف حياة الأمة بإرادة الأجانب".
وأوضح الرئيس الجديد أنه سيسعى لتحسين الاقتصاد الذي قوضته العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد منذ 2018، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في 2015 مع 6 قوى عالمية.
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
10:53 AM
أكّد سعيه لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده وتحسين الظروف الاقتصادية
أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، تنصيب إبراهيم رئيسي رئيساً جديداً للبلاد، بعد فوزه بانتخابات أُجريت في يونيو الماضي، في مراسم بثّها التلفزيون الرسمي مباشرة.
وتلا مدير مكتب المرشد نص مرسوم "حكم رئاسة الجمهورية"، وجاء فيه: "بناءً على خيار الشعب، أنصب الرجل الحكيم السيد إبراهيم رئيسي رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وقال رئيسي؛ إنه سيعمل على رفع العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده، لكنه شدّد على أن تحسين الظروف الاقتصادية للبلاد لن يكون رهن "إرادة الأجانب".
وأضاف بعد تنصيبه وفق "سكاي نيوز عربية": "نحن نسعى بالطبع إلى رفع الحظر (العقوبات) الجائر، لكننا لن نربط ظروف حياة الأمة بإرادة الأجانب".
وأوضح الرئيس الجديد أنه سيسعى لتحسين الاقتصاد الذي قوضته العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد منذ 2018، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في 2015 مع 6 قوى عالمية.
، بعد فوزه بانتخابات يونيو الماضي.. "خامنئي" ينصب "رئيسي" رئيساً جديداً لإيران ،
المصدر : الخليج 365
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