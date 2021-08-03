، كيف يبدو شكل أسنانك؟.. علامات صحية خفية خلف هذه التغيرات ،

محمد بن مسعود - الدمام - بينها الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى ويمكن أن تمر دون ملاحظتها

كشف أطباء أسنان بارزون بأن مشكلات صحة الفم قد تكون علامة على حالات صحية أكثر سوءاً، بما في ذلك الإصابة بالسرطان.

وتقول الدكتورة هانا كينسيلا، من مستشفى كيلن لين دينتال في سانت هيلينز، والدكتورة كاميلا أزيموفا، طبيبة الأسنان في أسكوت، إن هناك بعض الأعراض الدقيقة التي تمر دون أن يلاحظها أحد. وأشارتا إلى أنه حتى الأسنان المتذبذبة والقروح يمكن أن تكون خطيرة.

وقامت طبيبتا الأسنان بتحديد التغيرات والأعراض الدقيقة التي يمكن أن تكون علامة على شيء أكثر خطورة.

ويمكن معرفة المزيد فقط من خلال شكل وملمس أسنانك ولسانك ولثتك وفق "روسيا اليوم".

ووقع الإعلان عن العلامات المقلقة التي يجب الانتباه إليها بعد انخفاض زيارات عيادات الأسنان من جرّاء الوباء، منذ العام الماضي، وحذّر الخبراء من أن هذا تسبّب في "قنبلة موقوتة" لصحة الفم.

وقالت الدكتورة كينسيلا لصحيفة "ديلي ميل"، إن البقع البيضاء في الفم أو الصداف، عادة ما تكون غير ضارّة وناتجة عن التدخين أو غيره من التهيجات أو حتى مرض القلاع الفموي. ومع ذلك، في حالات نادرة جداً، قد تعني البقع البيضاء علامة على الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو السرطان.

وأوضحت: "سيقوم طبيب أسنانك بفحص الرقعة لاستبعاد العدوى الفطرية والتحقق من أنها لم تكن ناتجة عن حالات خطيرة".

ويمكن أن يحدث سرطان الفم عندما يتطور الورم في الفم، بما في ذلك "الشفتان واللسان واللثة واللوزتان".

وتشمل أعراض سرطان الفم ظهور تقرحات الفم المستمرة المؤلمة، والكتل التي لا تزول، وترخي الأسنان أو تنميلها غير المبرر. وفي بعض الأحيان يمكن أن تظهر أعراضه في بقع حمراء أو بيضاء في بطانة الفم واللسان.

وإذا تم اكتشافه مبكراً، فإنه غالباً ما يمكن علاجه، لذا تأكّد من التحدث إلى طبيب أسنانك.

وتوضح الدكتورة كينسيلا، أن "الورم الحبيبي القيحي أو الالتهاب اللثوي أثناء الحمل، هو نمو أحمر دائري يظهر على اللثة ويمكن أن ينزف بسهولة".

وتابعت: "مثل معظم مشكلات اللثة أثناء الحمل، يحدث الورم الحبيبي القيحي بسبب تغيرات هرمونية وعادة ما يتم حلها بعد الولادة، ولكن لا يزال من المهم فحصها لأنه بالنسبة لعدد صغير من النساء يمكن أن تتطور إلى أمراض أكثر خطورة في اللثة".

ووقع إخبار النساء اللواتي يكتشفن نمواً أحمر يظهر على اللثة ويمكن أن ينزف بسهولة أنه قد يكون علامة على الحمل. ومع ذلك، يجب فحصه للتأكد من أنه لا يتطور إلى مرض أكثر خطورة في اللثة.

ويزعم الخبراء أن نزيف اللثة يمكن أن يعني اختلال التوازن الهرموني. وتشرح الدكتورة كينسيلا أنه يمكن أن يكون علامة على التهاب اللثة.

وقالت: "هذا قد يعني أن مستويات الهرمونات لديك غير متوازنة. والتغيرات الهرمونية أو الاختلالات التي تحدث في مراحل مختلفة من حياتنا يمكن أن تعرض بعض النساء لخطر التهاب اللثة".

وتشرح الدكتورة أزيموفا أن التهاب اللسان هو حالة تؤدي إلى احمرار اللسان وتهيجه والتهابه، وقد يعني ظهوره وجود نقص الحديد المزمن.

ويمكن أن يتغير مظهر اللسان إلى درجات مختلفة من اللون الأحمر ويتضخم في الحجم عندما تكون مستويات الحديد منخفضة.

ويقال إن القيء المتكرر، على سبيل المثال، كما هو الحال مع المرضى الذين يعانون الشره المرضي أو التقيؤ خلال فترة الحمل، قد يؤدي إلى تغطية الأسنان بأحماض المعدة القوية التي يمكن أن تتلف مينا الأسنان وتجعلها حساسة على مدى فترة طويلة من الزمن لأن النهايات العصبية في الطبقات الأساسية تصبح مكشوفة وأكثر عرضة للانحلال، وفقاً للدكتورة كينسيلا.

ومن الأفضل أيضا تجنب تنظيف الأسنان بالفرشاة فور القيء لأن هذا قد يخدش مينا الأسنان.. اشطف فمك بالماء ثم بغسول الفم بالفلورايد.

وتشرح الدكتورة كينسيلا، أن الإجهاد يؤثر في أجسامنا بالكامل، حتى أسناننا، وغالبا ما يرتبط صرير الأسنان بالتوتر والقلق ويتجلى خاصة في الأسنان المسطحة.

ولا يدرك كثير من الأشخاص الذين يطحنون أسنانهم أنهم يفعلون ذلك لأنه يحدث في الليل أثناء نومهم أو عندما يركزون.

وترتبط الأسنان المسطحة أيضاً بالصداع وآلام الفك. ويمكن لطبيب الأسنان أن يوصي بواق للفم للمساعدة على تقليل ذلك أو المساعدة على إصلاح الضرر الذي تسبب فيه، وقد تساعد حقن البوتوكس على تقليل صرير الأسنان أيضاً.