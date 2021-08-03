شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يحول جزءا من منزله إلى متحف للتقنيات التراثية بنجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

خصص أحد المواطنين في قرية الحرشف في محافظة حبونا والتي تبعد عن مدينة نجران 60 كلم جزءا من منزله الواقع على الشارع الرئيس في القرية، ليكون متحفاً للمقتنيات التراثية .

و تنوعت المقتنيات التراثية ما بين الأدوات المنزلية والجلدية وغيرها من المقتنيات والمعدات الزراعية التي كانت تستخدم في الماضي،.

وقال مهدي آل سويد أن الغاية من فكرة المتحف الاحتفاظ بتراث الآباء والأجداد، وإتاحة الفرصة للأبناء للاطلاع عليها، ومعرفة كيف كان يعيش أجدادهم.

وأضاف "هوايتي جمع التراث جمعت هذه المقتنيات منذ 30 عاما، وبنيت المكان المخصص لها منذ 5 سنوات", مؤكدا أن المتحف يستقبل الزوار بجميع الاعمار فهو معتمد ومرخص من الهيئة.

وأثنى على جهود المملكة في دعم السياحة، مشيرا إلى أن قطاع السياحة تصدر أولوية المملكة 2030.