شكرا لمتابعة خبر عن شركات العمرة تلجأ إلى القضاء لإلغاء غرامات بملياري ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر، اليوم الثلاثاء، أن هناك نحو 540 شركة عمرة تتجه للجوء إلى القضاء لإلغاء غرامات كسر تأشيرة العمرة المفروضة عليها، والمقدرة بنحو ملياري ريال.

وجاء ذلك بعدما تسلمت إحدى الشركات حكما ابتدائيا بإلغاء الغرامات من الدائرة المعنية بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة ضد إدارة الوافدين بمديرية الجوازات بمنطقة مكة المكرمة.

ويصل إجمالي مبالغ مخالفات الشركات التي تم تغريمها بكسر التاشيرة في إحدى الشركات إلى 200 مليون، وأخرى 150 مليون ريال، كما بلغ إجماليها على الشركات المتضررة نحو ملياري ريال، وتسعى جميع الشركات التي عليها غرامات لرفع دعاوى مماثلة للشركة التي كسبت القضية الخاصة بكسر التأشيرة، بحسب صحيفة "الوطن" .