شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء" تسعى لإلزام المطاعم بقوائم وجبات خالية من الحساسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن مشروع الدليل التنظيمي لاستحداث قوائم طعام مناسبة للأشخاص الذين يعانون حساسية الطعام؛ حيث ينص على تخصيص قائمتي طعام منفصلتين وخاليتين من المكونات المسببة لحساسية الطعام.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك مثل الجلوتين كالقمح والشعير والشوفان والشيلم والدخن، سواء الأنواع الأصلية منها أو المهجنة ومنتجاتها، إضافةً إلى البيض ومنتجاته، لافتة إلى أنه يمكن لصاحب المنشأة تخصيص قوائم طعام منفصلة إضافية خالية من أحد المكونات المسببة لحساسية الطعام الأخرى.

وأشارت إلى أن ذلك مثل القشريات ومنتجاتها، والأسماك ومنتجاتها، والفول السوداني ومنتجاته، والمكسرات ومنتجاتها، والحليب ومنتجاته، والكرفس ومنتجاته، والخردل ومنتجاته، وبذور السمسم ومنتجاتها، والرخويات ومنتجاتها، والترمس ومنتجاته، وفول الصويا ومنتجاته، والكبريتيت بتركيز 10 أجزاء في المليون أو أكثر.

ويؤكد المشروع على توفير 5 وجبات طعام على الأقل خالية من المكون المسبب لحساسية الطعام المحدد في القائمة الواحدة، وأن تكون قائمة الطعام مستقلة عن قائمة الطعام الرئيسية أو صفحة مستقلة بداخل قائمة الطعام الأساسية، سواء كانت معروضة على لوحة خشبية، أو شاشة إلكترونية، أو ورق مقوّى، أو كتيبات، أو تطبيقات الأجهزة الذكية، أو أي شكل من الأشكال.

وينص على ضرورة أن توفر المنشأة قسماً خاصاً بالأغذية الخالية من المكونات المسببة للحساسية، في حال تقديم الطعام على شكل بوفيه مفتوح، بجانب وضع لوحة واضحة للمستهلك توضح القسم الخاص بالمكونات المسببة للحساسية، فضلًا عن ضرورة أن تهتم المنشأة الغذائية بتدريب العاملين على طريقة تحضير الأطعمة الخالية من المكونات المسببة لحساسية الطعام، لضمان خلو الوجبات منها.