شكرا لمتابعة خبر عن مركز الفلك الدولي: الثلاثاء المقبل رأس السنة الهجرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

توقع مركز الفلك الدولي، أن يكون يوم الثلاثاء القادم رأس السنة الهجرية في العديد من الدول مشيرا إلى أن معظم الدول الإسلامية، ستتحرى هلال شهر محرم 1443 يوم الأحد القادم.

وقال مركز الفلك الدولي أن معظم الدول ستتحرى هلال شهر محرم لعام 1443 هجرية يوم الأحد 08 أغسطس، مبينا أن رؤية الهلال يومها مستحيلة من شرق العالم الإسلامي وغير ممكنة من باقي أجزائه.

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون رأس السنة الهجرية يوم الثلاثاء 10 أغسطس في غالبية الدول.