شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يعيد محفظة عثر عليها وبداخلها نقود وجوالات إلى صاحبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عثر مواطن شاب على محفظة تعود إلى مقيم في المملكة وبداخلها مبلغ خمسة آلاف ريال ومقتنياته الشخصية وعدد من الجوالات.

ووثق الشاب مقطع فيديو وهو يبحث في المحفظة لمعرفة ما بداخلها، ثم قام بتسليمها إلى الشرطة؛ حيث فوجئ بعدها باتصال من صاحبها الذي اتفق معه على مكان محدد ليستلمها منه.

واستقبل المقيم أمانة الشاب بسعادة بالغة؛ حيث أخذ يوجه له عبارات الشكر وطلب منه أن يأخذ ما يريد من أموال في المحفظة، نظير إعادتها إليه، إلا أن الشاب رفض مؤكدًا له على أمانة جميع أبناء المملكة لأن ديننا يأمرنا بذلك.