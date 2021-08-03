شكرا لمتابعة خبر عن “تقييم” تقرر شطب عضوية عدد من أعضائها بسبب مخالفات جسيمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وافق مجلس إدارة الهيئة وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للمُقيّمين المُعتمدين (تقييم)، برئاسة وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، على شطب عضوية عدد من أعضاء الهيئة بناء على توصية لجنة النظر في مخالفات نظام المقيمين المعتمدين وجاء ذلك بسبب تقديمهم مستندات غير صحيحة للهيئة وإحالة هؤلاء الأشخاص للجهات المختصه لإكمال مايلزم نظاماً بخصوصهم. واطّلع المجلس خلال اجتماع له على أبرز المستجدات في الموضوعات التي سبق له التوجيه بشأنها، واتخذ حيالها عدداً من القرارات.