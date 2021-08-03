شكرا لمتابعة خبر عن هيئة حقوق الإنسان تنفذ 366 زيارة لدور الإيواء بالمملكة خلال 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

أكدت هيئة حقوق الإنسان تنفيذها ٣٦٦ زيارة للدور الإيوائية في كافة مناطق المملكة خلال العام ٢٠٢٠م، شملت عددًا من المؤسسات الاجتماعية المعنية بإيواء النساء والأطفال والأيتام وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى جهات صحية، ومؤسسات تعليمية، وعددٍ من أماكن الإيواء المخصصة لسكن العمالة، حيث استهدفت الهيئة من خلال هذه الزيارات الوقوف على أوضاع نزلاء هذه الدور، و التحديات المتصلة بذلك لمعالجتها بالاشتراك مع الجهات المختصة، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى المستفيدين والعاملين بهذه الدور، وتنمية الوعي بها.

وأوضحت الهيئة أنها نسقت مع الجهات المختصة لمعالجة ١٩٤حالة ذات صلة باختصاصاتها في حماية حقوق الإنسان في مختلف مناطق المملكة.

وتصدّرت الحالات المتعلقة موضوعاتها بالعدالة الجنائية الترتيب إذ بلغت 60 حالة، تلتها الحماية من العنف بعدد 26 حالة، ثم الصحة بـــ 23 حالة، والرعاية الاجتماعية 22 حالة، والحماية من الاتجار بالأشخاص 11 حالة، والعمل 8 حالات، والهوية والجنسية 7 حالات، والتعليم 5 حالات، فيما بلغت الحالات الأخرى 32 حالة.

كما حضرت الهيئة خلال العام ذاته 250 جلسة محاكمة قضائية، واطلعت على توافر الحقوق والضمانات المقررة المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.