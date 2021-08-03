شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني" : أجواء حارة وأمطار وعواصف رعدية على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس، عبدالعزيز الحصيني، طقس اليوم الثلاثاء 1442/12/24هـ، بوجود أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم المناطق.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أنه متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان والإمارات وعمان وجنوب الأفلاج.

وفي السياق نفسه، أشار "الحصيني" إلى وجود رياح نشطة وغبار بين المرتفعات ووداي الدواسر حتى نجران.