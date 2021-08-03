شكرا لمتابعة خبر عن "الحج والعمرة" توضح مدى إمكانية السماح لحاملي التأشيرة السياحية لأداء العمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الحج والعمرة، مدى إمكانية السماح لحاملي التأشيرة السياحية من التسجيل لأداء العمرة.

‏وتفاعلت الوزارة، مع استفسار أحد المستفيدين عبر "تويتر" والذي تساءل: "هل يمكننا أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟ هل يمكن التقدم بطلب للحصول على تصريح العمرة قبل دخول المملكة العربية السعودية؟".

وأكدت الوزارة، في ردها، أنه ‏‎يمكن التسجيل بتطبيق اعتمرنا كمتعمر خارجي والحجز للصلوات والعمرة، بعد تحديث الحالة في حساب توكلنا الى (مُحصَن بالجرعتين، مُحصَن متعافي، مُحصَن بالجرعة الأولى وأكمل 14 يوم)، لافتة إلى أنه لابد من التواجد داخل المملكة للتسجل بتطبيق اعتمرنا.