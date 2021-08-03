شكرا لمتابعة خبر عن جمعية إحسان للإسكان بتبوك تعقد إجتماعها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمود البلوي (صدى):

عُقد مساء ٲمس الاثنين 23 / 12 / 1442هـ، اجتماع الجمعية العمومية العادي ، لجمعية إحسان للإسكان بمنطقة تبوك، وذلك في مقر الجمعية، بحضور عدد 8 أعضاء حضورياً، وعدد 5 أعضاء عن بعد، وعضو واحد بالتوكيل، من أصل 20 عضواً.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جدول أعمال الاجتماع، مناقشة واعتماد التقرير المالي لعام 2020 م، واعتماد تكوين اللجان المتخصصة، وكان ذلك بحضور ممثل مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، الاستاذ ياسر القحطاني.

وفي ختام الاجتماع توجه رئيس مجلس الإدارة الاستاذ محمد بن مرزوق البلوي، بالشكر لممثل مركز التنمية الاجتماعية، والأعضاء على حضورهم، وتفاعلهم خلال الاجتماع.