«أبشر»: لا تحديث لرقم الجوال من خارج المملكة.. وهذه طرق تغييره

الرياض - محمد عبدالله - قالت منصة أبشر إنه لا يمكن تحديث رقم الجوال المسجل في منصة أبشر من خارج المملكة.

وأوضحت أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يلزم حضور صاحب الحساب شخصياً لأحد أجهزة الخدمة الذاتية أو بزيارة موظفي التفعيل والتسجيل بالجوازات أو الأحوال المدنية.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين على حساب أبشر على «تويتر»، قائلًا، إنه تعرض لسرقة جواله وبه الشريحة المرتبطة بمنصة أبشر وهو خارج المملكة.

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