طقس الثلاثاء.. رياح وأمطار رعدية على 5 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الثلاثاء هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة). ورياح نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-38 كم/ساعة. وغربية إلى شمالية غربية على الجزءين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزءين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزءين الجنوبي والأوسط.

وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.