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«الجوازات» تحدد مدة صلاحية «الجواز» للسفر للخارج

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الرياض - محمد عبدالله - حددت المديرية العامة للجوازات مدة صلاحية جواز السفر اللازمة للسفر خارج المملكة سواء للدول العربية أو الغربية.

وأوضحت الجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن السفر خارج المملكة يتطلب أن لا تقل صلاحية الجواز عن ثلاثة أشهر للسفر ضمن الدول العربية، وستة أشهر لبقية الدول.

وكانت منصة أبشر  أكدت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أنه يمكن تجديد جواز السفر من خلال الذهاب لتبويب «خدماتي» ثم اختيار «خدمات» ثم اختيار «الجوازات» ثم اختيار «تجديد جواز السفر». 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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