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«الضمان الصحي»: التأمين يغطي الحالات النفسية بحد أقصى 15 ألف ريال

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الرياض - محمد عبدالله - قال مجلس الضمان الصحي، إن وثيقة التأمين الصحي تغطي تكاليف الحالات النفسية الحادة وغير الحادة بحد أقصى 15 ألف ريال.

وأضاف «الضمان الصحي»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن تبديل أو زراعة المفصل مستثناة من التغطية التأمينية وسيتم إضافتها مستقبلا.

من جهة أخرى، أوضح الضمان الصحي، ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «تبديل/ زراعة» المفصل ليست من المنافع المغطاة بوثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة، وأنه سيتم العمل على إضافتها في تحديثات الوثيقة القادمة.
  
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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