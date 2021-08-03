«الحج»: توضِّح شروط التسجيل في تطبيق «اعتمرنا» لحاملي التأشيرة السياحية

الرياض - محمد عبدالله - أكَّدت وزارة الحج والعمرة، ممثلةً في مركز التواصل وخدمات المستفيدين، أنَّه يمكن لحاملي التأشيرة السياحية التسجيل في تطبيق «اعتمرنا« كمعتمر خارجي، والحجز للصلوات وأداء العمرة.

جاء ذلك ردًا على سؤال ورَدَ على الحساب الرسمي لمركز التواصل وخدمات المستفيدين بموقع «تويتر» مفاده "هل يمكننا أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟ وهل يمكن التقدُّم بطلب للحصول على تصريح العمرة قبل دخول المملكة العربية السعودية؟".

وقال مركز التواصل وخدمات المستفيدين: "يمكنكم التسجيل بتطبيق اعتمرنا كمعتمر خارجي، والحجز للصلوات والعمرة، بعد تحديث الحالة في حساب توكلنا إلى (محصَّن بالجرعتين، محصَّن متعافٍ، محصن بالجرعة الأولى وأكمل 14 يومًا)، ولا بدَّ من الوجود داخل المملكة للتسجيل بتطبيق اعتمرنا".