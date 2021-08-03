الحصيني: أمطار وعواصف رعدية على 5 مناطق.. اليوم

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهارا اليوم الثلاثاء، على معظم المناطق، مع هطول أمطار متفاوتة على خمس مناطق.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، وجنوب الأفلاج بالرياض تتأثر بهطول أمطار من خفيفة لغزيرة وعواصف رعدية.

وأشار إلى هبوب رياح نشطة وغبار، بين المرتفعات ووادي الدواسر حتى منطقة نجران.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

ورياح نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض.

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