استشاري: من الممكن تلقِّي الأطفال تحت 12 عامًا اللقاح خلال الـ3 أشهر القادمة

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور فهد الزامل، إنَّه من الممكن أن يبدأ تطعيم الأطفال من أعمار 5 سنوات إلى 12 عامًا، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، أنَّ هناك العديد من الدراسات قوية تجرى الآن على هذه الفئة العمرية. متوقِّعًا أنه في غضون شهرين أو ثلاثة تأتي أخبار هذه الدراسات ليبدأ تطعيم هذه الشريحة في المجتمع.

وفي وقت سابق أعلنت المتحدثة الرسمية باسم التعليم العام ابتسام الشهري، أنَّ الدراسة ستكون حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح.

وأشارت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أنَّ المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ فستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70٪) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021 أيهما يسبق.