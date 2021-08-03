الهيئة السعودية للفضاء تتعاون مع مركز دراسات فرنسي

الرياض - محمد عبدالله - التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله عامر السواحة في باريس مع كبير مسؤولي العمليات في المركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية الفرنسية ليونيل سوشيت؛ وذلك لتعزيز التعاون في مجالات صناعة الفضاء وفرصها الواعدة.

وبحث الجانبان آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في القطاع وتقنياته، واستعرضا مستقبل الشراكة في المجالات البحثية والعلمية والتعاون التقني والفني، وتحفيز الابتكار والاستثمار في قطاع الفضاء الذي يشهد نموًا كبيرًا في الاقتصاد العالمي، وكذلك تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات في صناعة الفضاء والتقنيات المرتبطة به.

يأتي هذا اللقاء ضمن جولة رئيس مجلس إدارة الهيئة التي شملت المؤسَّسات والشركات المعنية بقطاع الفضاء في بريطانيا وفرنسا، والتي تهدف لتعزيز جهود الهيئة في القطاع، والتعاون مع مختلف الجهات الدولية المختصة بالفضاء وتقنياته.

حضر اللقاء الرئيس المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي، والدكتور منير الدسوقي مساعد وزير الاتصالات ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المكلف.