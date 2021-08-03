شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» تعالج 194 حالة في الدور الإيوائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - 366 زيارة للدور الإيوائية في كافة مناطق المملكة

أكدت هيئة حقوق الإنسان تنفيذها 366 زيارة للدور الإيوائية في كافة مناطق المملكة خلال العام 2020م، شملت عددا من المؤسسات الاجتماعية المعنية بإيواء النساء والأطفال والأيتام وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى جهات صحية، ومؤسسات تعليمية، وعدد من أماكن الإيواء المخصصة لسكن العمالة، حيث استهدفت الهيئة من خلال هذه الزيارات الوقوف على أوضاع نزلاء هذه الدور، و التحديات المتصلة بذلك لمعالجتها بالاشتراك مع الجهات المختصة، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى المستفيدين والعاملين بهذه الدور، وتنمية الوعي بها.

وأوضحت الهيئة أنها نسقت مع الجهات المختصة لمعالجة 194 حالة ذات صلة باختصاصاتها في حماية حقوق الإنسان في مختلف مناطق المملكة.

وتصدرت الحالات المتعلقة موضوعاتها بالعدالة الجنائية الترتيب إذ بلغت 60 حالة، تلتها الحماية من العنف بعدد 26 حالة، ثم الصحة 23 حالة، والرعاية الاجتماعية 22 حالة، والحماية من الاتجار بالأشخاص 11 حالة، والعمل 8 حالات، والهوية والجنسية 7 حالات، والتعليم 5 حالات، فيما بلغت الحالات الأخرى 32 حالة.

كما حضرت الهيئة خلال العام ذاته 250 جلسة محاكمة قضائية، وأطلعت على توافر الحقوق والضمانات المقررة المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.