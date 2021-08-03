الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

موظف يطلب من أمير الجوف توضيح حالته في توكلنا.. وهكذا كان رد فعله

متابعات الخليج 365 - الجوف

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رد فعل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، بعدما طلب منه موظف استقبال إبراز حالته في تطبيق توكلنا خلال دخوله مستشفى طبرجل.

تطبيق التعليمات الصحية

واستجاب أمير منطقة الجوف لطلب موظف الاستقبال وأشاد بحرصه على تطبيق التعليمات الصحية، وقام بإبراز تطبيق توكلنا على جواله وطلب من مرافقيه كذلك إبراز حالتهم الصحية في التطبيق.

يذكر أن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، افتتح أمس مركز العيادات التخصصية بمحافظة طبرجل.

افتتاح مركز العيادات التخصصية

وفور وصول أمير الجوف المقر كان في استقباله محافظ طبرجل نادر العتيبي ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فارس الرويلي.

وبعد أن أزاح أمير الجوف ستار الافتتاح تجول داخل العيادات، مستمعًا لشرح عنها، والتي شملت عيادتين للأطفال وعيادة للنساء وعيادة للباطنية وعيادة أسنان والمختبر.

وأكد أمير منطقة الجوف على الاهتمام بتقديم الخدمة الصحية اللازمة للمراجعين وفق الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة – حفظها الله -، مع الاهتمام بأعلى معايير الجودة التي نتطلع لتحقيقها وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضح مدير عام صحة الجوف أن المركز أقيم لتخفيف الضغط على طوارئ مستشفى طبرجل العام لتقديم الخدمة لأكبر عدد من المرضى في أقصر وقت ممكن.

حضر الافتتاح وكيل الإمارة حسين آل سلطان.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت أول أمس الأحد اقتصار السماح بالدخول لجميع الأماكن والمناشط والفعاليات والمنشآت الحكومية والخاصة على المحصنين فقط، وكذلك استخدام وسائل النقل العام.



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