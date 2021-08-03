تعرف على مزايا وعيوب بطارية أبل الجديدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

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كشف الخبير التقني عبدالله السبع، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، مزايا وعيوب بطارية أبل الجديدة.

سعر عالٍ وشحن بطيء

وأوضح أن البطارية تعمل فقط مع أجهزة الآيفون ١٢، مضيفًا “للأسف سعرها عالٍ وشحنها بطيء”.

وتابع عبدالله السبع، أن توافق البطارية مع الجهاز جيد، مضيفًا: “لكن أتوقع أبل دخولها للمجال فقط حتى تشجع بقية الشركات”.

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