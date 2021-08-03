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شكرا لقرائتكم تعرف على مزايا وعيوب بطارية أبل الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03
وتابع عبدالله السبع، أن توافق البطارية مع الجهاز جيد، مضيفًا: “لكن أتوقع أبل دخولها للمجال فقط حتى تشجع بقية الشركات”.
تعرف على مزايا وعيوب بطارية أبل الجديدة
تعمل فقط مع أجهزة الآيفون ١٢
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف الخبير التقني عبدالله السبع، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، مزايا وعيوب بطارية أبل الجديدة.
سعر عالٍ وشحن بطيء
وأوضح أن البطارية تعمل فقط مع أجهزة الآيفون ١٢، مضيفًا “للأسف سعرها عالٍ وشحنها بطيء”.
وتابع عبدالله السبع، أن توافق البطارية مع الجهاز جيد، مضيفًا: “لكن أتوقع أبل دخولها للمجال فقط حتى تشجع بقية الشركات”.
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