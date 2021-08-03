، 6 عوامل وراء انخفاض خسائر "سابتكو" في نصف 2021 الأول ،

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أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30/ 6/ 2021 (ستة أشهر)؛ حيث سجلت الشركة صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بلغت 95.8 مليون ريال، مقابل تسجيلها صافي خسائر خلال الفترة المماثلة من العام السابق بلغت 180.2 مليون ريال، بانخفاض الخسائر 46.8%.
يعود سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى "انخفاض في تكلفة الإيرادات، وانخفاض في المصروفات العمومية والإدارية، كما تضمنت الفترة المقارنة تسجيل مخصص إضافي للديون المشكوك في تحصيلها؛ فضلًا عن ارتفاع تكاليف التمويل، وارتفاع الإيرادات الأخرى، وكذلك قيمة موجودات محتفظ بها للبيع، وانخفاض في مصروف الزكاة وضريبة الدخل".
ووفق الاقتصادية فقد تراجع صافي خسائر الشركة بعد الزكاة والضريبة بنسبة 70.5% لتصل إلى 41.3 مليون ريال خلال الربع الحالي (الربع الثاني)، مقابل صافي خسائر سجلتها الشركة خلال الربع المماثل من العام السابق بقيمة 140.3 مليون ريال.
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 09:44 AM
من بينها تسجيل مخصص إضافي للديون المشكوك في تحصيلها بالفترة المقارنة6 عوامل وراء انخفاض خسائر "سابتكو" في نصف 2021 الأول
أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30/ 6/ 2021 (ستة أشهر)؛ حيث سجلت الشركة صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بلغت 95.8 مليون ريال، مقابل تسجيلها صافي خسائر خلال الفترة المماثلة من العام السابق بلغت 180.2 مليون ريال، بانخفاض الخسائر 46.8%.
يعود سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى "انخفاض في تكلفة الإيرادات، وانخفاض في المصروفات العمومية والإدارية، كما تضمنت الفترة المقارنة تسجيل مخصص إضافي للديون المشكوك في تحصيلها؛ فضلًا عن ارتفاع تكاليف التمويل، وارتفاع الإيرادات الأخرى، وكذلك قيمة موجودات محتفظ بها للبيع، وانخفاض في مصروف الزكاة وضريبة الدخل".
ووفق الاقتصادية فقد تراجع صافي خسائر الشركة بعد الزكاة والضريبة بنسبة 70.5% لتصل إلى 41.3 مليون ريال خلال الربع الحالي (الربع الثاني)، مقابل صافي خسائر سجلتها الشركة خلال الربع المماثل من العام السابق بقيمة 140.3 مليون ريال.
، 6 عوامل وراء انخفاض خسائر "سابتكو" في نصف 2021 الأول ،
المصدر : الخليج 365
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