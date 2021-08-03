، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع يدشّن حافلات النقل المدرسي لعام 1443هـ ،

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دشّن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، مشروع أسطول حافلات النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل 1443هـ، ضمن مبادرة "أمان واطمئنان".
وتفصيلاً حرصاً على سلامة مستخدمي الحافلات المدرسية، فقد عكفت الهيئة الملكية بينبع على استحداث وتشغيل أفضل التقنيات التي من شأنها المساعدة في زيادة الأمان عند استخدام حافلات النقل المدرسي، ومنها تركيب كاميرات مراقبة لضبط حركة مستخدمي الحافلات داخل وخارج الحافلة، وكذلك تزويد الحافلات بنظام تتبع يستطيع من خلالها مراقب الحافلات معرفة تنفيذ خط سير الحافلة بشكل مفصل، كما زُودت الحافلة بذراع جانبية تحمل علامة "قف" لتنبيه قائدي السيارات المجاورة للحافلة أثناء التوقف المتكرّر ولزيادة الأمان.
وللتأكد من خلو الحافلة من أي مستخدم تم استحداث وتركيب "زر" يقع في آخر الحافلة "خلف آخر مقعد في الحافلة" بحيث لا يمكن إطفاء محرك الحافلة إلا بعد الضغط على هذا الزر، كما يوجد عدد ٢ مخارج للطوارئ.
تجدر الإشارة إلى أنه سيستفيد من هذه الخدمة خدمة النقل المدرسي قرابة ١٦ ألف طالب وطالبة بمدارس الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية.
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 09:22 AM
تم تركيب كاميرات مراقبة لضبط حركة مستخدمي الحافلات داخلها وخارجهاالرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع يدشّن حافلات النقل المدرسي لعام 1443هـ
دشّن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، مشروع أسطول حافلات النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل 1443هـ، ضمن مبادرة "أمان واطمئنان".
وتفصيلاً حرصاً على سلامة مستخدمي الحافلات المدرسية، فقد عكفت الهيئة الملكية بينبع على استحداث وتشغيل أفضل التقنيات التي من شأنها المساعدة في زيادة الأمان عند استخدام حافلات النقل المدرسي، ومنها تركيب كاميرات مراقبة لضبط حركة مستخدمي الحافلات داخل وخارج الحافلة، وكذلك تزويد الحافلات بنظام تتبع يستطيع من خلالها مراقب الحافلات معرفة تنفيذ خط سير الحافلة بشكل مفصل، كما زُودت الحافلة بذراع جانبية تحمل علامة "قف" لتنبيه قائدي السيارات المجاورة للحافلة أثناء التوقف المتكرّر ولزيادة الأمان.
وللتأكد من خلو الحافلة من أي مستخدم تم استحداث وتركيب "زر" يقع في آخر الحافلة "خلف آخر مقعد في الحافلة" بحيث لا يمكن إطفاء محرك الحافلة إلا بعد الضغط على هذا الزر، كما يوجد عدد ٢ مخارج للطوارئ.
تجدر الإشارة إلى أنه سيستفيد من هذه الخدمة خدمة النقل المدرسي قرابة ١٦ ألف طالب وطالبة بمدارس الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية.
، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع يدشّن حافلات النقل المدرسي لعام 1443هـ ،
المصدر : الخليج 365
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