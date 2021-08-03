بالارقام.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

محمد الفلاح - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

ارتغعت أسعار الذهب في السعودية، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.



وبلغ جرام الذهب عيار 24 في السعودية نحو 218.59 ريال (58.29 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالمملكة) نحو 191.26 ريال (51 دولارا).

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 163.94 ريال (43.72 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي سجل جرام الذهب عيار 14 في المملكة 127.51 ريال (34 دولارا).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6802.50 ريال (1814 دولارا).

وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) 1530.10 ريال (408.03 دولار).

ارتفعت أسعار الذهب الإثنين بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، رغم أن تحسنا في شهية المخاطرة حجب بعض البريق عن المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا استثماريا آمنا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1816.01 دولار للأوقية (الأنصة) بحلول الساعة 1745 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل عند أدنى مستوى له في الجلسة 1804.49 دولار.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% لتبلغ عند التسوية 1822.20 دولار للأوقية.

ومما ساعد في استعادة الذهب لجاذبيته تراجع مؤشر الدولار 0.1% وهبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في حوالي أسبوعين.

وتترقب الأسواق أرقام الوظائف في الولايات المتحدة لشهر يوليو/تموز التي ستصدر يوم الجمعة ومن المنتظر أن تلقي مزيدا من الضوء على قوة سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.47 دولار للأقية بينما ارتفع البلاتين والبلاديوم كلاهما 0.8% إلى 1057.30 دولار و2681.57 دولار على الترتيب.