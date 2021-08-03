سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، 3 أغسطس/آب 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وبلغ سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

وبحسب مسح أجرته ”الخليج 365” للأسعار في 29 بنكا، استقر متوسط سعر الدولار، عند 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 20 بنكا، منها التجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والكويت الوطني، والعربي الأفريقي، والقاهرة، HSBC، والمصري الخليجي، وبركة، والمشرق، وبلوم مصر، وعودة، والأهلي المتحدة.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

توقعات أسعار الفائدة

يترقب قطاع البنوك في مصر ما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل، والذي سيحدد خلاله السياسة النقدية للبلاد.

أظهر استطلاع أن من المتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه.

يأتي ذلك في ظل الحذر من خفض معدلات الفائدة وسط ضغوط تضخمية عالمية.

ويعتقد جميع المحللين الخمسة عشر الذين استطلعت رويترز آراءهم أن المركزي المصري، سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

ومعدل الإقراض عند 9.25% في حين أن سعر الإيداع عند 8.25% منذ نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز 2014.

قفزة التضخم

وقفز تضخم المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر إلى 4.9% في يونيو/ حزيران، ارتفاعا من 4.8 في مايو/ أيار، وهو ارتفاع أبطأ مما توقعه المحللون. وظل الرقم أقل من النطاق الذي يتراوح من 5 إلى 9% والذي حدده البنك المركزي في ديسمبر/كانون الأول.





وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "حتى مع بقاء التضخم دون الحد الأدنى لنطاق البنك المركزي المستهدف في يونيو/حزيران، تتزايد ضغوط الأسعار في مصر وسيتزايد معدل التضخم الرئيسي خلال الأشهر المقبلة".

وخفض البنك أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في كل من نوفمبر /تشرين الثاني وسبتمبر/أيلول بعد أن خفضها 300 نقطة أساس في مارس/ آذار 2020 لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

السيولة كافية

وقال وائل زيادة من زيلا القابضة "أسواق العملات الرئيسية التي يراقبها البنك المركزي، وهما اليورو والدولار، كانت في الغالب مستقرة خلال الفترة الماضية".

وأضاف "السيولة في السوق المحلية تبدو كافية ولا تحتاج إلى مزيد من الإجراءات لزيادتها".

وفي استطلاع منفصل أجرته رويترز الأسبوع الماضي، توقع اقتصاديون أن يبلغ التضخم 6% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران، بانخفاض طفيف من 6.4% توقعها استطلاع مماثل قبل 3 أشهر.

وثمة توقعات بأن يبلغ المؤشر الرئيسي للأسعار 6.8% في السنة المالية 2023/2022، بعد تعديله بالرفع من توقعات أبريل/ نيسان البالغة 6.2%.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.74 جنيه للشراء، و21.88 جنيه للبيع، مقابل نحو21.76 جنيه للشراء و21.90 جنيه للبيع،

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 52.03 جنيه للشراء، و 52.46 جنيه للبيع، مقابل نحو 52.07 جنيه للشراء، و52.43 جنيه للبيع.