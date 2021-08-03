تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، 3 أغسطس 2021، بداية تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

ويتوقع الخبراء، أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير عند نحو 9.25% للإقراض، ونحو 8.25% للإيداع، في اجتماعه، الخميس المقبل.

سعر اليورو في مصر

وزاد متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، نحو 18.55 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لليورو عند 18.58 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وفي بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، سجل اليورو 18.53 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

العملة المصرية الجديدة 2021

أعلن البنك المركزي المصري، عزمه إصدار أوراق البنكنوت الجديدة فئة 10 و20 جنيها والمصنوعة من مادة البوليمر، مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتم تداول صور من أوراق البنكنوت الجديدة والمقرر تصنيعها من مادة البوليمر، ويطلق عليها في العملات البلاستيكية.

والبوليمر هو بلاستيك رقيق ومرن، وتتميز العملات المصنوعة من البوليمر بامتلاك ميزات أمان محسّنة مثل الصور المجسمة، ما يجعل تزويرها أصعب من الأوراق النقدية التقليدية، كما أن العمر المتوقع يجعلها أكثر صداقة للبيئة، وأنها تعتبر أنظف لأن أسطحها أكثر نعومة ومقاوم للأوساخ والرطوبة.





من جهته أكد خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع دار طباعة النقد، في تصريحات له : تتميز العملات المصنوعة من مادة البوليمر بعمرها الافتراضي الطويل، والذي يصل حوالي 4 سنوات، ما يمثل 2.5 ضعف العمر الافتراضي للعملة الورقية التقليدية المصنوعة من القطن.

أضاف خالد فاروق أن العملة المصنوعة من مادة البوليمر سيتم طرحها كمرحلة أولى بفئة 10 جنيهات، وأنه سيتم التوسع في إصدار باقي الفئات بالعملة البلاستيكية بعد دراسة ردود الأفعال.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، تعد أول دولة عربية أصدرت عملة نقدية المصنوعة من البوليمر فئة 5 ريالات، وذلك في عام 2020.

في المقابل صرح مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري بأن النماذج المتداولة لصور العملات البلاستيكية من فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيها هي نماذج مبدئية وليست نهائية وقابلة للتطوير.





وقال المصدر وفق وسائل إعلام مصرية إن هذه النماذج هي واحدة من نماذج متعددة يجري تصميمها للعملات البلاستيكية المقرر طرحها بالسوق قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن العملات البلاستيكية الجديدة ستكون مصممة من 13 طبقة.

الرئيس يتابع العملات الجديدة

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اطلع السبت الماضي على عينات من البنكنوت الجديد خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي لاستعراض جهود البنك المركزي في إطار النشاط الاقتصادي والتنموي من خلال منظومة العمل المصرفي والنقدي.

وأشار طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري خلال الاجتماع إلى خطوات إنشاء المطبعة الجديدة للبنك المركزي، وذلك بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة بشأن توفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد.

الأكبر في الشرق الأوسط

وتضم المطبعة الجديدة للبنك المركزي بالعاصمة الإدارية 4 خطوط إنتاج، وتطبع جميع فئات العملة الورقية والبلاستيكية.





ويعد مركز إعداد النقدية (الكاش سنتر) بالعاصمة الإدارية الأكبر في الشرق الأوسط، ويهدف إلى إعداد منظومة جديدة لإدارة الكاش "Cash Management" تشمل إعداد مركز رئيسي جديد "Cash Center" وتجهيزه بأحدث الأنظمة الآلية الحديثة.

يذكر أن هناك 7 دول حول العالم تتداول الأموال البلاستيكية، وكانت أستراليا أول دولة تستبدل نقودها بالأموال البلاستيكية عام 1996.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.74 جنيه للشراء، و21.88 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.76 جنيه للشراء و 21.90 جنيه للبيع،

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 52.03 جنيه للشراء، و 52.46 جنيه للبيع، مقابل نحو 52.07 جنيه للشراء، و 52.43 جنيه للبيع.