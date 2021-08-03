، بعد أن ظهرت بها إصابات لأول مرة منذ أكثر من عام.. ووهان تفحص جميع السكان ،

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قررت السلطات في ووهان إخضاع جميع سكان المدينة الواقعة وسط الصين لفحوص كورونا، بعد أن ظهرت بها إصابات محلية لأول مرة منذ أكثر من عام.
وقال لي تاو، المسؤول المحلي الكبير في ووهان خلال مؤتمر صحفي غداة اكتشاف 7 حالات إصابة، إن المدينة "بصدد إطلاق اختبارات الحمض النووي الشامل لجميع السكان على نحو سريع".
وفي أواخر عام 2019، كانت ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة مهد فيروس كورونا، حيث يعتقد أنه خرج منها ثم انتشر إلى أنحاء الصين والعالم.
والإثنين أعلن المسؤولون في ووهان تسجيل 7 حالات إصابة ناجمة عن انتقال العدوى محلياً بين عمال مهاجرين في المدينة، بعد عام على عدم تسجيل إصابات ووقف انتشار الوباء الذي ترافق مع إغلاق غير مسبوق مطلع 2020.
وفرضت الصين إغلاقاً طال ملايين السكان ومنعت التنقل الداخلي وأجرت فحوصاً واسعة في الأيام القليلة الماضية، سعياً لوقف أكبر تفشٍ للفيروس منذ أشهر، وفق "سكاي نيوز".
وسجلت السلطات 61 إصابة محلية بالفيروس، الثلاثاء، في وقت وصل به المتحور "دلتا" سريع العدوى إلى عشرات المدن.
وأخضعت الحكومات المحلية في كبرى المدن، بما فيها بكين، ملايين السكان حتى الآن لفحوص كورونا، فيما أغلقت مجمعات سكنية وفرضت حجراً صحياً على مخالطي المصابين.
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 08:25 AM
فرضت الصين إغلاقاً طال ملايين السكان وأجرت فحوصاً واسعة في الأيام الماضيةبعد أن ظهرت بها إصابات لأول مرة منذ أكثر من عام.. ووهان تفحص جميع السكان
قررت السلطات في ووهان إخضاع جميع سكان المدينة الواقعة وسط الصين لفحوص كورونا، بعد أن ظهرت بها إصابات محلية لأول مرة منذ أكثر من عام.
وقال لي تاو، المسؤول المحلي الكبير في ووهان خلال مؤتمر صحفي غداة اكتشاف 7 حالات إصابة، إن المدينة "بصدد إطلاق اختبارات الحمض النووي الشامل لجميع السكان على نحو سريع".
وفي أواخر عام 2019، كانت ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة مهد فيروس كورونا، حيث يعتقد أنه خرج منها ثم انتشر إلى أنحاء الصين والعالم.
والإثنين أعلن المسؤولون في ووهان تسجيل 7 حالات إصابة ناجمة عن انتقال العدوى محلياً بين عمال مهاجرين في المدينة، بعد عام على عدم تسجيل إصابات ووقف انتشار الوباء الذي ترافق مع إغلاق غير مسبوق مطلع 2020.
وفرضت الصين إغلاقاً طال ملايين السكان ومنعت التنقل الداخلي وأجرت فحوصاً واسعة في الأيام القليلة الماضية، سعياً لوقف أكبر تفشٍ للفيروس منذ أشهر، وفق "سكاي نيوز".
وسجلت السلطات 61 إصابة محلية بالفيروس، الثلاثاء، في وقت وصل به المتحور "دلتا" سريع العدوى إلى عشرات المدن.
وأخضعت الحكومات المحلية في كبرى المدن، بما فيها بكين، ملايين السكان حتى الآن لفحوص كورونا، فيما أغلقت مجمعات سكنية وفرضت حجراً صحياً على مخالطي المصابين.
، بعد أن ظهرت بها إصابات لأول مرة منذ أكثر من عام.. ووهان تفحص جميع السكان ،
المصدر : الخليج 365
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