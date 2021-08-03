اخبار السعوديه

تنبيه من حالة رياح وسحب رعدية على المدينة المنوّرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظة وادي الفرع، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

ونبّه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظتَي الحناكية والمهد، مشير إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 08:40 AM

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 6 مساءً

تنبيه من حالة رياح وسحب رعدية على المدينة المنوّرة
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظة وادي الفرع، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

ونبّه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظتَي الحناكية والمهد، مشير إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

الكلمات المفتاحية

، تنبيه من حالة رياح وسحب رعدية على المدينة المنوّرة ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه من حالة رياح وسحب رعدية على المدينة المنوّرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا