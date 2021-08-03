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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظة وادي الفرع، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
ونبّه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظتَي الحناكية والمهد، مشير إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 08:40 AM
تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 6 مساءًتنبيه من حالة رياح وسحب رعدية على المدينة المنوّرة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظة وادي الفرع، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
ونبّه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظتَي الحناكية والمهد، مشير إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
، تنبيه من حالة رياح وسحب رعدية على المدينة المنوّرة ،
المصدر : الخليج 365
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