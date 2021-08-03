، هنا عواصف رعدية وغبار وأمطار.. "خارطة طقس الثلاثاء" يرسمها "الحصيني" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا بمعظم المناطق.. ورياح نشطة بين المرتفعات

‏تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والإمارات، وعمان، وجنوب الأفلاج).

وتابع: "‏رياح نشطة وغبار بين المرتفعات ووادي الدواسر حتى نجران؛ إلا أن يصرفها الله".