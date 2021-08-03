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تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم المناطق.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والإمارات، وعمان، وجنوب الأفلاج).
وتابع: "رياح نشطة وغبار بين المرتفعات ووادي الدواسر حتى نجران؛ إلا أن يصرفها الله".
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 08:38 AM
قال: أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا بمعظم المناطق.. ورياح نشطة بين المرتفعاتهنا عواصف رعدية وغبار وأمطار.. "خارطة طقس الثلاثاء" يرسمها "الحصيني"
تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم المناطق.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والإمارات، وعمان، وجنوب الأفلاج).
وتابع: "رياح نشطة وغبار بين المرتفعات ووادي الدواسر حتى نجران؛ إلا أن يصرفها الله".
، هنا عواصف رعدية وغبار وأمطار.. "خارطة طقس الثلاثاء" يرسمها "الحصيني" ،
المصدر : الخليج 365
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