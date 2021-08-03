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هنا عواصف رعدية وغبار وأمطار.. "خارطة طقس الثلاثاء" يرسمها "الحصيني"

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محمد بن مسعود - الدمام - قال: أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا بمعظم المناطق.. ورياح نشطة بين المرتفعات

‏تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والإمارات، وعمان، وجنوب الأفلاج).

وتابع: "‏رياح نشطة وغبار بين المرتفعات ووادي الدواسر حتى نجران؛ إلا أن يصرفها الله".

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 08:38 AM

قال: أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا بمعظم المناطق.. ورياح نشطة بين المرتفعات

هنا عواصف رعدية وغبار وأمطار.. "خارطة طقس الثلاثاء" يرسمها "الحصيني"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

‏تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والإمارات، وعمان، وجنوب الأفلاج).

وتابع: "‏رياح نشطة وغبار بين المرتفعات ووادي الدواسر حتى نجران؛ إلا أن يصرفها الله".

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، هنا عواصف رعدية وغبار وأمطار.. "خارطة طقس الثلاثاء" يرسمها "الحصيني" ،
المصدر : الخليج 365

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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