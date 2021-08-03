، كورونا.. البرازيل تسجّل 389 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أقل حصيلة في يوم واحد منذ أوائل ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أن البلاد سجّلت أمس 15143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال أربع وعشرين ساعة و389 حالة وفاة تمثل أقل حصيلة تسجل في يوم الإثنين منذ أوائل ديسمبر.

ووفقاً لبيانات الوزارة، وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية، إلى 19 مليونا و953501 منذ ظهور الوباء، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 557223 حالة.

وتسجّل البرازيل حالياً ثالث أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، كما تشغل الترتيب الثاني عالمياً في عدد الوفيات.