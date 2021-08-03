محمد بن مسعود - الدمام - لم تَرِد معلومات عن خسائر بشرية ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، سواحل إندونيسيا؛ حسب ما أفاد به المركز الأورمتوسطي لرصد الزلازل. وبحسب المركز، تم تسجيل الزلزال الساعة 22.48 بالتوقيت العالمي، وحدث مركز الزلزال على بعد 246 كيلومترًا غرب مدينة بنجكولو بجزيرة سومطرة وعلى عمق 53 كيلومترًا. ولم تَرِد معلومات عن خسائر بشرية. زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل إندونيسيا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-03 ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، سواحل إندونيسيا؛ حسب ما أفاد به المركز الأورمتوسطي لرصد الزلازل. وبحسب المركز، تم تسجيل الزلزال الساعة 22.48 بالتوقيت العالمي، وحدث مركز الزلزال على بعد 246 كيلومترًا غرب مدينة بنجكولو بجزيرة سومطرة وعلى عمق 53 كيلومترًا. ولم تَرِد معلومات عن خسائر بشرية. 03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 08:13 AM لم تَرِد معلومات عن خسائر بشرية لم تَرِد معلومات عن خسائر بشرية ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، سواحل إندونيسيا؛ حسب ما أفاد به المركز الأورمتوسطي لرصد الزلازل. وبحسب المركز، تم تسجيل الزلزال الساعة 22.48 بالتوقيت العالمي، وحدث مركز الزلزال على بعد 246 كيلومترًا غرب مدينة بنجكولو بجزيرة سومطرة وعلى عمق 53 كيلومترًا. ولم تَرِد معلومات عن خسائر بشرية. ، زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل إندونيسيا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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