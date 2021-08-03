شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. موظف استقبال يطلب من أمير الجوف إبراز تطبيق "توكلنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

طلب موظف استقبال أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، إبراز تطبيق "‫توكلنا" للتأكد من أنه محصن، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة.

ووثق مقطع فيديو، لحظة طلب الموظف من أمير الجوف إبراز التطبيق قبل الدخول، ليستجيب الأمير بالفعل.

ولاقى المقطع تداولا واسعا، إذ تؤكد ردة فعل الأمير فيصل بن نواف، على أن التعليمات الصحية تطبق على الجميع دون أي استثناء.