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فيديو.. موظف استقبال يطلب من أمير الجوف إبراز تطبيق "توكلنا"

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الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

طلب موظف استقبال أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، إبراز تطبيق "‫توكلنا" للتأكد من أنه محصن، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة.

ووثق مقطع فيديو، لحظة طلب الموظف من أمير الجوف إبراز التطبيق قبل الدخول، ليستجيب الأمير بالفعل.

ولاقى المقطع تداولا واسعا، إذ تؤكد ردة فعل الأمير فيصل بن نواف، على أن التعليمات الصحية تطبق على الجميع دون أي استثناء.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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