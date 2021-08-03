شكرا لمتابعة خبر عن اخصائية اجتماعية تطرح فكرة للمنومين وكبار السن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاطمة الأمير (صدى):

اقترحت جمانة جمال مؤذن، الاخصائية الاجتماعية والمتطوعة في مجمع الملك عبدالله الطبي، فكرة مبادرة المكتبات المتنقلة في المستشفيات الحكومية، وذلك بهدف مساعدة المنومين من كبار السن وخاصة طويلين الاقامه فالمستشفى بعمل جلسات قراءة من الموروث الثقافي للمرضى لتخفيف شعور الوحدة والضجر والتقليل من التوتر المصاحب للالم.

وعن فكرة المبادرة، قالت "المؤذن" الحاصلة على امتياز مع مرتبة الشرف في قسم الخدمة الاجتماعية: "استلهمت الفكرة من خلال معايشتي لمعاناة بعض المرضى وخصوصًا الحالة التي امضت عدة أشهر طويلة في المستشفى ولم يكن باستطاعته الحركة أو المشي ول ايوجد لديه من يزوره بسبب جائحة كورونا، فاساقتني ارجلي للذهاب لاقرب مكتبة لمواساة والتخفيف على مريضي ومن هنا بدأت الفكرة ".

وعن طموحاتها، أضافت: "طموحي تتمثل باامنية وهي ان يبارك لنا الله ويوفقنا من خلال نشر المبادرة وان تطبق في كافة المستشفيات لان من اعظم الاجور التخفيف على المسلم وخاصة اذا كان في كربة عظيمه مثل المرض شفانا الله واياكم اجمعين وهي واجبي بكوني فرد من المجتمع قبل ان اكون اخصائية اجتماعية".

الجدير بالذكر أن جمانة جمال اخصائية اجتماعية "متطوعة" في مجمع الملك عبد الله الطبي في جدة، حاصلة على بكالوريوس من جامعة الملك عبد العزيز بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف في الخدمة الاجتماعية، وعضو في جمعية الاخصائيين الاجتماعيين لعام 2020 ، ولها عدة اسهامات في مجال التطوع والمشاركة المجتمعية، وحاليا متطوعة في مجمع الملك عبد الله الطبي في جدة,.