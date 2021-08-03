أخبار السعودية اليوم.. إلزام الطلاب بجرعة اللقاح الأولى.. و«إجراء خطير» يمارسه رقاة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين، حيث كشفت وزارة التعليم عن إلزامية تلقي الطلاب والطالبات جرعة لقاح كورونا الأولى في موعد محدد قبل بداية الفصل الدراسي الأول، وإلى التفاصيل:

إلزام الطلاب والطالبات بجرعة لقاح كورونا الأولى قبل ٨ أغسطس

ألزمت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، جميع الطلاب والطالبات بضرورة تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل تاريخ ٨ أغسطس للتمكن من أخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول؛ حيث إن المدة بين الجرعتين هي ٣ أسابيع، وفق حساب الوزارة عبر تويتر.

«أبشر أعمال» توضح طريقة التعامل مع «تعليق نقل كفالة العمالة»

أوضحت منصة «أبشر» الإجراء المطلوب في حالة تعليق نقل كفالة العمالة إلى كفيل جديد، موضحة أن صاحب العمل الجديد (في هذه الحالة) عليه مراجعة الجوازات لإكمال إجراءات النقل.

استشاري يحذر من «إجراء خطير» يمارسه رقاة: قد ينتهي بالوفاة

حذر استشاري القلب الدكتور صالح سالم الغامدي، من «إجراء خطير»، يمارسه بعض الرقاة قد يؤدي إلى وفاة المصاب بمرض في القلب، مضيفًا أنَّ بعض الرقاة، يمارسون إجراءً خطيرًا يتمثل في الضغط على الرقبة حيث يوجد شريان ومركز أعصاب يسبب تباطؤ القلب وانخفاض الضغط وإغماء فيستدلون بذلك على وجود جن أو سحر.

استشاري يحذر من 3 أسباب ترفع أعداد وفيات فيروس كورونا

قال استشاري مكافحة الأوبئة الدكتور محمد حلواني، إن معظم حالات الوفاة (من مصابي كورونا) من غير المطعمين بلقاح كورونا أو ممن لم يتلقوا جرعتي التطعيم، فضلًا عن وجود الأمراض المزمنة، مضيفًا أن مشكلة فيروس كورونا في المضاعفات التي تحدث بما فيها الجلطات في الرئتين أو أماكن مختلفة، والتي تؤثر حتى بعد الشفاء.

مديرية الدفاع المدني: إخماد حريق في حي «أم الشعال» بالرياض

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الإثنين، إخماد حريق اندلع بحي أم الشعال في الرياض، وقالت المديرية –في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر- إن مدني الرياض أخمد حريقاً اندلع في مستودع بحي أم الشعال، دون وقوع إصابات.

«سيف الشمري»: هكذا أنقذتُ «عائلة حفر الباطن» بعد انزلاق سيارتها

روى سيف بن محمد الشمري، تفاصيل إنقاذه عائلة في حفر الباطن بعد انزلاق سيارتهم بشكل مفاجئ باتجاه طريق عام، مضيفًا أن الواقعة حدثت في حي المحمدية على طريق «أبوبكر الصديق» بحفر الباطن، حيث كنتُ قادمًا من النادي أنتظر أمام أحد محال العصير.

مقيم يقطع الأشجار ويحولها إلى فحم قبل ضبطه في مكة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في منطقة مكة المكرمة مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية لقيامه بقطع الأشجار الخضراء بغرض تحويلها إلى فحم وبحوزته أكثر من 150 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين وأدوات تستخدم في تقطيع الأشجار وتفحيمها.

المرور يوضح موقف أصحاب المخالفات من «تفويض المركبات»

جدد المرور السعودي التأكيد على شروط تفويض المركبات بالنسبة لمالك المركبة أو «المفوَّض له»، وقال «المرور»، إن المادة الـ «17»، من نظام المرور تنص على تسديد المخالفات المرورية -إن وجدت- على مالك المركبة أو المفوض له، وألا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.

شرطة مكة: تورط 4 أشخاص في نقل مخالفين لنظام أمن الحدود

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهود الأمنية للحملة المشتركة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على 3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، جميعهم من الجنسية السودانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود بين مناطق المملكة داخل شاحنات، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.

الزعاق: الفترة بين «المرزم» و«سهيل» الأشد حرارة.. وتخفض مياه الآبار

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن الفترة المحصورة بين موسمي المرزم وسهيل ترتفع فيها درجة حرارة باطن الأرض فتعمل على خفض منسوب المياه في الآبار، موضحًا أن درجة الحرارة تنقسم إلى قسمين حرارة ظاهرية وهي حرارة الأجواء والتي تختلف باختلاف الساعة، أما الحرارة الباطنية فهي حرارة باطن الأرض وتختلف باختلاف الفصول.

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