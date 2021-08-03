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«قياس» يعلن مواعيد فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن  المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة (ورقي– طالبات)، مؤكدًا أنه سيتاح التسجيل للطلاب في 4-8-2021م.

وأوضح عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنَّ فترة الاختبار من 2 أكتوبر إلى 11 أكتوبر، مشيرًا إلى أنَّ بداية التسجيل لطالبات الثالث الثانوي 2 أغسطس وللطلاب 4 أغسطس على أن يتاح التسجيل للجميع 11 أغسطس.

وذكر أن التسجيل المبكر ينتهي في 2- 9- 2021، مشيرًا إلى التسجيل المتأخّر يستمر حتى يوم الاختبار حسب توفر المقاعد، ويشترط أن تكون حالة الوضع الصحي في تطبيق “توكلنا” إما محصّن، أو محصّن جرعة واحدة، أو محصن متعافٍ.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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