«قياس» يعلن مواعيد فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة (ورقي– طالبات)، مؤكدًا أنه سيتاح التسجيل للطلاب في 4-8-2021م.

وأوضح عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنَّ فترة الاختبار من 2 أكتوبر إلى 11 أكتوبر، مشيرًا إلى أنَّ بداية التسجيل لطالبات الثالث الثانوي 2 أغسطس وللطلاب 4 أغسطس على أن يتاح التسجيل للجميع 11 أغسطس.

وذكر أن التسجيل المبكر ينتهي في 2- 9- 2021، مشيرًا إلى التسجيل المتأخّر يستمر حتى يوم الاختبار حسب توفر المقاعد، ويشترط أن تكون حالة الوضع الصحي في تطبيق “توكلنا” إما محصّن، أو محصّن جرعة واحدة، أو محصن متعافٍ.