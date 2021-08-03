شكرا لمتابعة خبر عن أم تشكو تأثر ابنها المراهق بشخصية "رشاش" وتقليده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعربت مواطنة عن تخوفها من تأثر ابنها المراهق بشخصية "رشاش" في المسلسل الذي يعرض على منصة "شاهد"، والمتضمن قصة مجرم نشط في ثمانينيات القرن الماضي في المملكة، ونفذ العديد من عمليات السلب والنهب وقطع الطرق بمعاونة مجموعة من اللصوص.

وأوضحت الأم أنها لاحظت على ابنها أنه بدأ يعتمد أسلوب "رشاش" سواء في اختيار الملابس أو التحدث بطريقته، بحسب الوطن.

وأكدت أنها أصبحت متخوفة من عدم اقتصار الأمر على تقليد اللبس وينتقل إلى تقليد السلوكيات، كما حدث في المسلسل من نهب وسرقة وقتل.

وقبل أيام ألقت الشرطة القبض على مواطن ادعى أنه "رشاش" فرع جازان، مدعيا اعتداءه على العابرين بأحد طرق المنطقة، فيما تبين أنه يعاني اعتلالات نفسية، إضافة إلى تداول مقطع آخر لمواطن تعمد تقليد شخصية رشاش والسير بالشوارع مقلدًا أسلوبه.

ويلعب دور "رشاش" الممثل يعقوب الفرحان، وهذه ليست المرة الأولى التي يجسد فيها شخصية مثيرة للجدل، حيث سبق أنّ جسّد شخصية "جهيمان العتيبي".

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