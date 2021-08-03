شكرا لمتابعة خبر عن عضو شورى سابق: عدم استمرار السعودي في مدة التجربة يفرح العامل الوافد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، أن عدم استمرار الموظف السعودي في مدة التجربة يكون من مصلحة الأجانب.

وقال ابن جمعة: "عدم استمرار السعودي في مدة التجربة يفرح غير السعودي، حتى يبرهن أن السعودي لا يستمر، وفي نفس الوقت تصبح فرصة لاستمرار العامل الوافد".

وأضاف عضو الشورى السابق: "الاستمرار في العمل توظيف لنفسك وللآخرين، ومستقبلا أفضل في سوق العمل".